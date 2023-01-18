Катастрофа у Броварах: у мережі розповіли про дівчинку, яка загинула разом мамою (фото)

У мережі з'явилася інформація про дитину, яка загинула внаслідок катастрофи вертольота у Броварах 18 січня. Раніше повідомлялося, що серед 17 загиблих була одна дитина.

Повідомлення та фотографії про дитину з'явились у соціальних мережах. Стало відомо, що це дівчинка Мілана, і вона загинула на місці разом зі своєю мамою Оленою.

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У телеграм-каналах показали відео, де чоловік плаче біля карети швидкої допомоги.

Зазначається, що це голова сім'ї Олександр, він має ще одну дитину.

Що відомо про падіння вертольота у Броварах 18 січня

Нагадаємо, що інформація про падіння вертольота на Київщині надійшла вранці в середу, 18 січня.

Під час падіння вертоліт зачепив частину дитячого садка, де знаходилися діти, і впав поблизу багатоповерхового будинку. На місці утворилася пожежа.

Пізніше стало відомо, що літак належав ДСНС.

На борту вертольота були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС. Усі вони загинули.

Тимчасово виконувачем обов'язків міністра став голова Нацоліції Київщини Ігор Клименко.

Станом на 15:45 у м. Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Усього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждали 25 осіб, з них 11 дітей.

У Броварській районній лікарні перебували 24 пацієнти, серед яких 10 дітей. Зазначається, що деяких із постраждалих перевели до опікового центру Києва. За словами медиків, вони одержали від 30 до 45% опіків тіла.

Пізніше у мережі опублікували список загиблих людей, які перебували на борту вертольота.

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