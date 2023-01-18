Катастрофа в Броварах: в сети рассказали о девочке, погибшей вместе мамой (фото)

В сети появилась информация о ребенке, который погиб в результате катастрофы вертолета в Броварах 18 января. Ранее сообщалось, что среди 17 погибших был один ребенок.

Сообщения и фотографии о ребенке появилась в социальных сетях. Стало известно, что это девочка Милана и она погибла на месте вместе со своей мамой Еленой.

Видео дня

В телеграм-каналах показали видео, где мужчина плачет возле кареты скоро помощи.

Отмечается, что это глава семьи Александр, у него есть еще один ребенок.

Что известно о падении вертолета в Броварах 18 января

Напомним, что информация о падении вертолета в Киевской области поступила утром в среду, 18 января.

Во время падения вертолет задел часть детского сада, где находились дети, и упал вблизи многоэтажного дома. На месте образовался пожар.

Позже стало известно, что самолет принадлежал ГСЧС.

На борту вертолета были министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД. Все они погибли.

Временно исполняющим обязанности министра стал глава Нацолиции Киевщины Игорь Клименко.

По состоянию на 15:45 в г. Бровары поисково-спасательные работы завершены. Всего погибли 14 человек, из них 1 ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.

В Броварской районной больнице находились 24 пациента, среди которых 10 детей. Отмечается, что некоторых из пострадавших перевели в ожоговый центр Киева. По словам медиков, они получили от 30 до 45% ожогов тела.

Позже в сети опубликовали список погибших людей, которые находились на борту вертолета.

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