"Ми захоплюємося вами!": відомий режисер Мартін Скорсезе підтримав українців у боротьбі з росіянами (відео)

Відомий американський режисер Мартін Скорсезе записав відеозвернення для українців та висловився про свою підтримку. Він згадав про мужність і наголосив, що українці у боротьбі проти агресора не одні.

Про це йдеться на відео, яке опубліковано в Instagram-акаунті UNITED24. Відомий кіномайстер висловився у день трагічної загибелі українців у Броварах.

"Мої дорогі українці, співгромадяни світу, мене звуть Мартін Скорсезе, і я надсилаю це повідомлення, щоб просто сказати, що ви не самотні. Ми захоплюємося вашою мужністю, наполегливістю, стійкістю та надзвичайною, дивовижною рішучістю перед лицем цього варварства, цього невимовного варварства", – наголосив він.

Відео дня

Скорсезе відзначив дух українців, що схожий на світло усього світу.

"І я молюся, щоб воно було достатньо яскравим, щоб провести вас крізь цю темряву", - наголосив легендарний актор.

Чим відомий Мартін Скорсезе

Відомий режисер народився 1942 року. Прославився такими роботами, "Злі вулиці", "Таксист", "Скажений бик", "Остання спокуса Христа", "Славні хлопці", "Мис страху", "Казино", "Банди Нью-Йорка", "Авіатор", "Відступники", "Острів проклятих", "Зберігач часу", "Вовк з Уолл-стріт" та "Ірландець".

Володар безлічі кінопремій, серед яких "Оскар", "BAFTA", "Золотий глобус", "Еммі", "Греммі", "Золотої пальмової гілки" та інших.

Нагадаємо, що режисер Джеймс Кемерон готується до нового випуску документальної стрічки про "Титаніку". Він повторив фінал фільму, де засвідчив причину загибелі Джека Доусона.

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