Силы ГУР уничтожили три вертолета на территории россии (фото, видео)

Беспилотники Главного управления разведки Украины во время очередной атаки обезвредили три российских вертолета. Один из вертолетов получил повреждения в Самаре, два ― под Москвой.

Как сообщило Главное управление разведки в Telegram-канале, были проведены успешные диверсионные действия на территории российской федерации в ночь на 21 июля и 24 июля.

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Российский вертолет. Источник: vitalykuzmin.net Российский вертолет. Источник: vitalykuzmin.net

Отмечается, что 21 июля 2024 года в населенном пункте Томилино под Москвой были сожжены два вертолета оккупационной армии РФ - ударный Ми-28 и многоцелевой Ка-226. Эти борта были расположены на территории Национального центра вертолета строительства имени М. Л. Миля и Н. И. Камова в Московской области.

Сообщения в соцсетях о взрывах. Источник: gur.gov.ua Сообщения в соцсетях о взрывах. Источник: gur.gov.ua

Место, где были поражены вертолеты. Источник: gur.gov.ua Место, где были поражены вертолеты. Источник: gur.gov.ua

Сообщения в соцсетях о взрывах. Источник: gur.gov.ua Сообщения в соцсетях о взрывах. Источник: gur.gov.ua

Российский вертолет. Источник: vitalykuzmin.net Российский вертолет. Источник: vitalykuzmin.net

В разведке объяснили, что это военное авиационное предприятие государства-агрессора занимается разработкой, производством и ремонтом вертолетов. "В структуре центра действуют два конструкторских бюро, опытное производство, экспериментально-исследовательский комплекс и испытательный центр", – говорят в ГУР.

А 24 июля 2024 года на аэродроме "Кряж" в Самаре сгорел военный многоцелевой вертолет Ми-8.

"Уничтоженные и пораженные российские вертолеты агрессор использовал в войне против Украины. Местные жители Самары, Томилино и соседнего Подмосковья весьма смутились взрывами, однако российские власти пытаются скрыть причины и последствия грохота и пожара", — добавили в разведке.

Напомним, в ночь на 27 июля в России был поврежден аэродром Дягилево в Рязанской области.

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