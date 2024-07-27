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Война в Украине

Силы ГУР уничтожили три вертолета на территории россии (фото, видео)

Былим Елена

Силы ГУР уничтожили три вертолета на территории россии (фото, видео)
Силы ГУР уничтожили три вертолета на территории россии (фото, видео)

Беспилотники Главного управления разведки Украины во время очередной атаки обезвредили три российских вертолета. Один из вертолетов получил повреждения в Самаре, два ― под Москвой.

Как сообщило Главное управление разведки в Telegram-канале, были проведены успешные диверсионные действия на территории российской федерации в ночь на 21 июля и 24 июля.

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Российский вертолет. Источник: vitalykuzmin.net
Российский вертолет. Источник: vitalykuzmin.net

Отмечается, что 21 июля 2024 года в населенном пункте Томилино под Москвой были сожжены два вертолета оккупационной армии РФ - ударный Ми-28 и многоцелевой Ка-226. Эти борта были расположены на территории Национального центра вертолета строительства имени М. Л. Миля и Н. И. Камова в Московской области.

Сообщения в соцсетях о взрывах. Источник: gur.gov.ua
Сообщения в соцсетях о взрывах. Источник: gur.gov.ua
Место, где были поражены вертолеты. Источник: gur.gov.ua
Место, где были поражены вертолеты. Источник: gur.gov.ua
Сообщения в соцсетях о взрывах. Источник: gur.gov.ua
Сообщения в соцсетях о взрывах. Источник: gur.gov.ua
Российский вертолет. Источник: vitalykuzmin.net
Российский вертолет. Источник: vitalykuzmin.net

В разведке объяснили, что это военное авиационное предприятие государства-агрессора занимается разработкой, производством и ремонтом вертолетов. "В структуре центра действуют два конструкторских бюро, опытное производство, экспериментально-исследовательский комплекс и испытательный центр", – говорят в ГУР.

А 24 июля 2024 года на аэродроме "Кряж" в Самаре сгорел военный многоцелевой вертолет Ми-8.

"Уничтоженные и пораженные российские вертолеты агрессор использовал в войне против Украины. Местные жители Самары, Томилино и соседнего Подмосковья весьма смутились взрывами, однако российские власти пытаются скрыть причины и последствия грохота и пожара", — добавили в разведке.

Напомним, в ночь на 27 июля в России был поврежден аэродром Дягилево в Рязанской области.

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