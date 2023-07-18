На австралийский пляж вынесло таинственный металлический объект, который мог упасть из космоса (фото)

Деталь, оказавшаяся у берега удаленного пляжа в Западной Австралии, вызвала заинтересованность и загадочность среди чиновников, пытающихся выяснить ее происхождение. Полиция установила охрану неизвестного объекта после того, как его обнаружили удивленные местные жители в минувший выходной примерно в 250 километрах к северу от Перта.

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Внешний вид объекта свидетельствует о его искусственном происхождении, хотя он получил значительные повреждения. С металлическими боками шириной около 2,5 метра почти 3 метра в длину, объект покрыт ракушками, а его основание состоит из сломанных кусков металла.

На белых песчаных пляжах Грин-Хед объект выделяется как поврежденная конечность.

Химический анализ неизвестного объекта определил его безопасность, но источник его появления еще не подтвержден, хотя австралийская полиция призвала воздержаться от поспешных выводов.

Несмотря на это, пользователи Интернета начали рассматривать разные теории о происхождении объекта, как только новость попала в заголовки газет.

В настоящее время ведущая теория, получившая популярность, говорит о том, что металлическая конструкция не вышла из глубин океана, а упала из космоса.

Один пользователь на Reddit отметил, что цилиндр идеально подходит для корпуса третьей ступени ракеты-носителя Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) Индийского исследовательского оборонного управления.

Действительно, представители этого исследовательского подразделения уже заявили о своем собственноручно созданном находном. Они подчеркнули, что ракета PSLV является ключевым инструментом космической программы Индии, а при запуске этой ракеты ее части падают на Землю над отдаленными областями океана. Часто третья ступень ракеты впадает в океан у Австралии.

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Австралийское космическое агентство пока не подтвердило, но и не опровергло эту теорию. Однако в их последнем твите указано, что объект "может происходить из иностранной космической ракеты-носителя". Параллели между объектом и ракетами достаточно очевидны, даже для неквалифицированного человека.

Австралийское космическое агентство недавно совершило еще один запуск, и, учитывая наличие раковин на этом металлическом объекте, его присутствие в океане возможно в течение нескольких месяцев.

Проблема космических мусора, возникающих в результате запусков ракет, со временем приобретает все большее внимание, поскольку количество спутников на орбите Земли растет. Части ракет часто сознательно погружаются в отдаленные регионы океана без планов на их извлечение.

Австралийское космическое агентство заявило, что оно стремится добиться устойчивой долгосрочной устойчивости космических действий, включая проблему обломков, и продолжает обращать на это внимание на международном уровне.

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