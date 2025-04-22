На АЗС вскоре готовятся переписать цены на бензин: чего следует ожидать украинцам

В течение выходных стоимость бензина А-95 в Украине значительно выросла. По состоянию на понедельник, 21 апреля, его средняя цена достигла 54,33 грн за литр, что на 88 копеек больше, чем в пятницу, 18 апреля. Несмотря на это, эксперты прогнозируют заметное удешевление топлива в течение недели (с 21 по 27 апреля). Ожидается, что цены на заправках могут снизиться примерно на 1 гривну.

Об этом сообщает издание delo.ua. В материале уточняется, что причина вероятного снижения цен заключается в том, что партии горючего, закупленные по более низким ценам, уже поступили на автозаправочные станции.

Однако подчеркивается, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке способна поднять цену на нефть Brent до уровня 70 долларов за баррель. В таком случае процесс снижения стоимости топлива может приостановиться.

"Математически сети АЗС должны были бы уже с понедельника снизить цену на 1 грн/л. А сделают ли они это, когда нефть снова смотрит в сторону роста, сказать сложно", – отметил CEO группы компаний „Прайм" Дмитрий Леушкин.

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Топливный эксперт Сергей Куюн в свою очередь отметил: если цена на нефть Brent до конца апреля останется на отметке 65 долларов за баррель, в мае можно ожидать существенного снижения стоимости бензина в Украине. По его оценке, стоимость топлива может упасть на 3 грн за литр.

Вместе с тем, эксперт отмечает, что уже на этой неделе стоит рассчитывать на определенное удешевление. Подобно прогнозу Леушкина, Куюн считает, что цена снизится примерно на 1 грн/л.

"Снижение на одну гривну мы на прошлой неделе уже прошли, поэтому где-то в пределах гривны они могли бы двигаться и на этой неделе. Несмотря на рост курса евро такие возможности есть", – сказал Куюн.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине могут упасть цены на топливо.

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