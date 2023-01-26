На Бахмутском направлении бойцы Нацгвардии уничтожили российский склад с гранатометами, АГС, гранатами: эффектное видео

Бойцы Нацгвардии уничтожили вражеский склад боеприпасов на Бахмутском направлении. Также украинские защитники ликвидировали отделение личного состава противника.

Видео было опубликовано на Facebook-странице Национальной гвардии Украины. Российские захватчики были обнаружены благодаря дрону.

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"Аэроразведка 3 бригада оперативного назначения обнаружила состав боеприпасов кафиров и с помощью минометного расчета нанесла огненное поражение по составу с боеприпасами противника, содержавшего гранатометы, АГС, гранаты и боеприпасы для стрелкового вооружения", – говорится в сообщении.

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Напомним, что Вооруженные Силы Украине будут делать все возможное, чтобы российская война закончилась уже в этом году. Однако завершение войны зависит не только от Украины.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление весной 2023 года. По его словам, боевые действия на линии фронта будут самыми жаркими именно в марте.

Заместитель начальника разведки при Минобороны Вадим Скибицкий рассказал о предстоящем возможном наступлении россиян. Ранее он уже оценивал сроки окончания войны в Украине.

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