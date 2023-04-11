На что обратить внимание при покупке яиц, чтобы выбрать качественный продукт

Куриные яйца – это популярный продукт, особенно перед пасхальными праздниками. Однако не все яйца, которые можно найти в супермаркетах и магазинах, являются качественными. Чтобы избежать покупки недоброкачественных яиц, следует обратить внимание на несколько аспектов.

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Во-первых, обращайте внимание на срок годности яиц. Согласно правилам хранения, яйца при температуре от 0 до +20 С могут быть употреблены до 25 дней, а при температуре от 0 до -2 С до 90 дней, сохраняя свою свежесть. Следовательно, следует выбирать яйца с максимально свежим сроком годности.

Во-вторых, обратите внимание на чистоту яиц. Если яйца вымыты, то их срок годности сокращается до 12 дней. Следовательно, при покупке яиц на рынке, в частности, следует обратить внимание на этот аспект. Если яйца выглядят очень чистыми, это может свидетельствовать о том, что они дольше находятся на полке и могут быстрее портиться.

В-третьих, важно правильно хранить яйца дома. Они не должны размещаться рядом с продуктами, которые обладают выраженным запахом, поскольку яйца могут впитывать этот запах и потерять свой приятный вкус и аромат.

В-четвертых, при покупке яиц в магазине следует открывать лоток и проверять не только цельность яиц, но и их размер и расположение. Если некоторые яйца имеют отличный от остального размер, это может свидетельствовать о том, что хитрые покупатели могли сменить дешевые яйца на дорогие. Дело в том, что на птицефабриках их кладут острой стороной вниз, а круглым краем вверх. Если некоторые яйца лежат наоборот, то скорее всего их подменили.

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