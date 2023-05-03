На Донетчине произошла 'бавовна' на стоянке вертолетов оккупантов (видео)

На Донбассе во временно оккупированном городе Моспино раздались взрывы. По предварительным данным, произошел пожар на стоянке вертолетов россиян.

Возможна также детонация на складе БК. Об этом сообщили в сети.

На фотографиях и видео с места происшествия виден густой дым, простирающийся в районе аэродрома. В то же время в местных группах люди обсуждают, что поражен российский склад БК и стоянка вертолетов оккупантов.

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Оккупанты из так называемой "местной власти" утверждают, что снаряды упали в чистом поле.

"Где-то там за Бирюками в поле упало. Жилых [домов] нет. Слава Богу, жертв нет, повреждений нет", – заявил гауляйтер Моспиного Олег Стрельченко.

Моспино входит в состав Донецко-Макеевской агломерации и находится под оккупацией с 2014 года.

Напомним, ранее в российской Арамиле загорелось здание научно – производственного комплекса.

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