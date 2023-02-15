На этой неделе три знака зодиака ждет предательство: они будут сильно разочарованы

На этой неделе представителей трех знаков зодиака ждет много разочарований. Они рискуют пережить измену, которая погрузит ее в сомнения и уныние.

Молодая Луна в Овне обещает быть "очень эмоциональной" и рискует посеять раздор в их романтических отношениях. Если вы один из этих знаков, обратите внимание на поведение своего партнера.

Близнецы

Атмосфера на этой неделе дома будет напряженной для Близнецов. Его длительное отсутствие может повлиять на любовную жизнь и привести к спорам с партнером или кем-либо из членов семьи. Близнецы, скорее всего, обнаружат ложь и тайны, рискующие дестабилизировать основы их отношений. Поэтому в ближайшие дни ему придется столкнуться с этой реальностью.

Вполне возможно, что Близнец также сталкивается с играми манипуляций на своем месте работы, которые могут подтолкнуть его к непропорциональным проектам. Разговоры с другими будут очень трудными в течение следующих нескольких дней. Впрочем, он сможет рассчитывать на планеты, которые будут приглашать его дать лучшее от себя и проявить мудрость, чтобы восстановить ситуацию профессионально или лично.

Дева

Уроженцы этого знака могут особенно ревновать своего партнера. Они могли проводить время, внимательно наблюдая за их действиями. К сожалению, их подозрения будут вполне обоснованными. Этому знаку придется быть терпеливым и сильным, чтобы противостоять измене в любви.

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К счастью, благодаря звездам они смогут проявить проницательность, чтобы вступить в откровенную дискуссию. Если им удастся контролировать свои эмоции, они будут иметь хорошие шансы сохранить отношения. Уроженцы Девы, имеющие давние отношения со своим партнером, будут вынуждены участвовать в глубоких преобразованиях в своей любовной жизни.

Скорпион

Этот знак мог подтолкнуть партнера отказаться от их отношений. Слишком долго игнорируя их ожидания и чувства, партнер может затаить обиду и напрячь эмоции Скорпиона. Этот знак с изумлением обнаружит ложь, измену или несправедливый поступок по отношению к нему. Но последний не будет чувствовать ответственность за эту дистанцию.

Если он не был внимателен к потребностям своего партнера, это также отчасти из-за его небрежного поведения. Скорпион считает, что он не всегда получает одинаковую ответную энергию и всегда чувствует себя обязанными прилагать усилия, чтобы сохранить прочность отношений. Кроме того, нелестное поведение его партнера не побуждает его снова разжечь огонь в паре.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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