На фронте за день до дня рождения погиб экснардеп Барна

В ходе боевых действий на фронте погиб народный депутат 8-го созыва Олег Барна. Это произошло 17 апреля, за день до дня рождения.

Сегодня, 18 апреля, ему должно было исполниться 56 лет. Информацию СМИ подтвердил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"Погиб вчера во время боевых действий", – рассказал Дмитрашковский.

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Последнее сообщение на странице Олега Барны в Facebook датируется 13 апреля. Народный депутат Ирина Геращенко подтвердила гибель Барны. По ее словам, экснардеп погиб под Угледаром.

"Олег (Барна) погиб на Донбассе. Он был патриотом и украинцем. Членом нашей команды. Хорошим человеком, прямым и откровенным", – написала она.

Что известно об Олеге Барне?

Олег Барна родился в селе Нагирянка Тернопольской области. Окончил Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка. Он был народным депутатом восьмого созыва от "Блока Петра Порошенко".

Активный участник Революции Достоинства в Чортковском районе (Тернопольская область) и Киеве. В июле 2014 года добровольцем ушел в ВСУ в зону АТО.

Являлся бойцом 128-й отдельной горно-пехотной бригады, командиром минометного расчета. В феврале 2022 года был зачислен в должность командира гранатометного отделения.

Напомним, на днях в сеть попало видео, на котором зафиксированы последние жизни украинского бойца. русские боевики пленили его, пытали, а затем казнили, отрезав голову ножом.

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