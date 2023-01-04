Лагерь мобилизованных россиян из Томской области загорелся на фронте

В лагере русских мобилизованных произошел пожар. О ее причинах и наличии пострадавших не сообщается.

"Горячий" инцидент произошел с оккупантами из российского города Томска. Там сгорело несколько палаток и личные вещи кафиров, сообщают росСМИ.

"Пожар в лагере мобилизованных. В палаточном лагере на фронте, где располагаются томские мобилизованные, произошло небольшое ЧП. Сгорели три палатки и личные вещи", – говорится в опубликованной информации.

В сети есть несколько версий причин пожара и этого шоу "голубой огонек":

Саботаж.

Мобилизированные уже сами решили устроить "небольшой" пожар, чтобы не быть убитыми проклятым HIMARS.

Палаточный городок с русскими мобилизованными горит на фронте

Напомним, что в Курской и Белгородской областях была уничтожена военная база кафиров и скопление зенитно-ракетных комплексов С-300.

Кроме этого, в российском Курске местные жители сообщили о новых порциях "хлопка". Это произошло в районе военного аэродрома, где базируются истребители. Взрывы произошли в ночь на 25 декабря, около трех часов.

В российской Чувашии произошел взрыв на газопроводе между деревней Калинино и селом Ямбахтино Вурнарского района. По этому магистральному газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород поставляют продукты нефтепереработки в Европу из Западной Сибири через Украину.

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