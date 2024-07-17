На Харьковском направлении гвардейцы уничтожили позицию оккупантов вместе с захватчиками (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Харьковском направлении.

Там бойцы 5-й Слобожанской бригады НГУ двумя сбросами FPV-дронов уничтожили блиндаж с шестью оккупантами. Об этом сообщили на канале бригады в Telegram.

"Группой аэроразведки 5-й Слобожанской бригады на Харьковском направлении была выявлена ​​позиция российских оккупантов – блиндаж с личным составом в количестве 6 военных. Координаты месторасположения врага сразу были переданы операторам дронов со сбросами нашей бригады", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что после дополнительной аэроразведки бойцы обнаружили, что пять оккупантов были обезврежены, еще один получил тяжелые ранения. Судя по силе взрыва, в блиндаже захватчиков хранился боекомплект.

Напомним, на днях Черные Запорожцы эффектно взорвали дорогостоящий российский танк "Прорыв".

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