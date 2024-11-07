На какие виды льгот имеют право граждане со статусом 'ребенок войны'

Законодательство Украины предусматривает особый социальный статус "ребенка войны" для граждан, не достигших совершеннолетия до завершения Второй мировой войны. Этот статус открывает доступ к системе социальных льгот и компенсаций.

Согласно закону Украины "О социальной защите детей войны" от 20.01.2018, лица с этим статусом имеют право на приоритетное сохранение рабочего места при сокращении штата, возможность выбирать удобное время для ежегодного отпуска и получать дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до двух недель ежегодно. Также им гарантируется стопроцентная выплата пособия при временной нетрудоспособности независимо от трудового стажа. Об этом сообщают в "Национальной социальной сервисной службе Украины".

Дополнительно предусмотрен приоритет в предоставлении земельных участков для индивидуального строительства, садоводства и огородничества. При условии, что среднемесячный доход семьи за полгода не превышает 4240 грн, предоставляется 25-процентная скидка на коммунальные услуги в пределах установленных норм потребления.

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Важно различать этот статус со статусом детей, пострадавших от военных действий и вооруженных конфликтов. Последний оказывается несовершеннолетним, подвергшимся влиянию боевых действий, находившимся в плену, получили ранения или травмы, стали жертвами насилия, а также детям погибших военнослужащих.

Для детей, пострадавших от современных конфликтов, предусмотрен отдельный пакет социальной поддержки, включающий в себя ежегодную помощь на оздоровление, содействие в получении образования, психологическую поддержку, ежемесячные выплаты на проживание около 3000 гривен и бесплатное питание в учебных заведениях. Дополнительные льготы могут устанавливаться местными органами власти в соответствии с возможностями конкретных территориальных общин.

Статус "ребенка войны" подтверждается специальным штампом в пенсионном удостоверении, наносимом органом социальной защиты населения.

Напомним, Кабмин предложил новую пенсионную реформу.

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