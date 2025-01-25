На каких основаниях могут прекратить выплату пенсии: ответ ПФУ

Выплату пенсии могут прекратить по решению территориальных органов Пенсионного фонда Украины или суда. Это предусмотрено законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как пояснили в Пенсионном фонде, статья 49 данного закона определяет следующие основания для прекращения пенсионных выплат:

если пенсия была назначена исходя из документов с недостоверными данными;

в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу (если иное не предусмотрено международными договорами Украины);

по заявлению пенсионера о прекращении выплат в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признание его безвестно отсутствующим или оглашение умершим в соответствии с законом;

при предоставлении пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах (в соответствии с законом "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах");

если пенсионер не получал назначенную пенсию в течение шести месяцев;

в случае непрохождения физической идентификации, если это предусмотрено законодательством;

в других случаях, предусмотренных законом (например, непризнание лица с инвалидностью, трудоустройство пенсионера, получающего пенсию за выслугу лет, на должность, дающую право на такую пенсию, или завершение обучения детей, получающих пенсию в связи с потерей кормильца) .

Об этом сообщает прессслужба ПФУ.

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Как восстановить выплаты

Выплату пенсии возобновляют по решению территориального органа ПФУ в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и подтверждения условий восстановления. Для этого пенсионер должен лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ, предъявить документы, удостоверяющие личность, и подать соответствующее заявление.

Граждане, проживающие за границей, в период действия военного положения в Украине и еще три месяца после его завершения могут отправить заявление и необходимые документы по почте.

Как отметили в фонде, в случае обнаружения недостоверных данных в документах, на основании которых была назначена или производится выплата пенсии, размер и основания выплат пересматриваются без учета таких данных.

Ранее мы говорили, что пенсию с 2025 года будут начислять по новым правилам.

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