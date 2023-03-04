В Украине действует несколько видов пенсионного обеспечения, в частности – пенсия по потере кормильца, которая назначается по другим правилам. Сергей Коробкин, эксперт по вопросам пенсионного обеспечения, объяснил, на какую пенсию может рассчитывать вдова пилота гражданской авиации.

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"Как правило, пенсия по потере кормильца назначается в размере 50% от пенсии по возрасту, которую получал умерший. Это предусмотрено Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". То есть жена может отказаться от своей пенсии и получать половину пенсии мужа. Есть немало случаев, когда это действительно выгодно", – рассказал Сергей Коробкин.

В то же время, пилотам гражданской авиации часто назначают пенсии за выслугу лет по особым правилам. Формула расчета таких пенсий сильно отличается от формулы, по которой рассчитывают обычные пенсии по возрасту. Размер пенсии пилота может составлять до 85% от его зарплаты, которая и так достаточно высока.

Но жена не может претендовать на половину этой пенсии, ведь порядка назначения пенсии по потере кормильца вдовам работников гражданской авиации нет.

Если вдова захочет перейти на пенсию мужчины, сначала пенсию перечислят по общим правилам. То есть, погибшего кормильца условно переведут на обычную формулу расчета пенсии по возрасту без учета летных заслуг, и только после этого половину обычной пенсии назначат жене.

Каким именно может быть размер пенсии по возрасту, в таком случае могут просчитать только в Пенсионном фонде Украины, учитывая имеющиеся данные о заработной плате и общем стаже работы пилота.

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