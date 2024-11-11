На Кураховском водохранилище оккупанты разрушили дамбу: вода начала наполнять реку Волчу

На Кураховском водохранилище была разрушена плотина, в результате чего вода начала наполнять реку Волчу.

Согласно информации, предоставленной источниками " Новостей Донбасса " в экстренных службах, дамба была разрушена в населенном пункте Старые Терны. Это привело к существенному наполнению реки Волчьей, по руслу которой расположены деревни к западу от Курахово.

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"Новости Донбасса" сообщают, что уровень воды в реке Волчей на данный момент повысился на 1 метр. По состоянию на данный момент, в населенных пунктах, расположенных вдоль реки (Богатырь, Алексеевка, Андреевка, Константинополь), подтоплений зафиксировано не было.

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