На Курахівському водосховищі окупанти зруйнували дамбу: вода почала наповнювати річку Вовчу

На Курахівському водосховищі було зруйновано дамбу, внаслідок чого вода почала наповнювати річку Вовчу.

Згідно з інформацією, наданою джерелами "Новин Донбасу" в екстрених службах, дамбу було зруйновано у населеному пункті Старі Терни. Це призвело до суттєвого наповнення річки Вовчої, по руслу якої розташовані села на захід від Курахового.

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"Новини Донбасу" повідомляють, що рівень води у річці Вовчій на даний момент підвищився на 1 метр. Станом на зараз, у населених пунктах, розташованих вздовж цієї річки (Богатир, Олексіївка, Андріївка, Константинополь), підтоплень зафіксовано не було.

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