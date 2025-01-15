На НПЗ 'Лукойл' в российском Волгограде загорелся пожар в результате 'нештатной ситуации' (видео)

В Волгограде утром 15 января произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКойл". До этого жители города сообщали о взрыве. Пожар возник около 4:00 на территории НПЗ в Красноармейском районе Волгограда. В региональных оперативных службах подтвердили факт возгорания:

"На заводе вспыхнули установка №18 и два теплообменника. Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет".

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Оперативные службы также отметили, что возгорание произошло по внутренним причинам.

"Предварительные данные свидетельствуют, что пожар возник из-за внештатной ситуации, не имеющей никакого отношения к внешнему влиянию. Точные причины инцидента еще устанавливаются".

Несмотря на это, на официальном сайте местного МЧС и социальных сетях ведомства информация о происшествии отсутствует.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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