На острове Марион мыши впервые убили взрослых альбатросов (фото 18+)

На отдаленном острове Марион, расположенном между Южной Африкой и Антарктидой, ученые совершили шокирующее открытие, ставящее под угрозу местную природу.

Кроме уже известных нападений мышей на птенцов морских птиц, исследователи обнаружили, что теперь взрослые альбатросы стали жертвами этих агрессивных грызунов, сообщает Live Science.

Остров Марион, площадью 115 квадратных миль, является домом для многочисленных видов дикой природы, включая королевских пингвинов, морских слонов и морских птиц, среди которых странствующие альбатросы – одни из самых больших летающих птиц в мире. Тем не менее, завезенные людьми мыши постепенно начали наносить непоправимый ущерб экосистеме острова, уничтожая беспозвоночных и птенцов морских птиц. Недавно ученые зафиксировали первый случай нападения мышей на взрослых альбатросов на острове.

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Популяция мышей на острове Марион внезапно возросла из-за изменения климата и благоприятных условий, и теперь они становятся все более агрессивными в охоте на птиц. Недавно исследователи обнаружили тела восьми мертвых взрослых альбатросов, погибших в течение нескольких недель. По предварительным исследованиям, мыши нанесли им смертельные ранения, а признаки приступа были заметны на телах.

Ситуация тревожна, поскольку странствующие альбатросы находятся под угрозой исчезновения. Недавно аналогичные приступы мышей наблюдались также на других островах, где проживают эти птицы. Поэтому на острове Марион начат проект уничтожения мышей, призванный спасти местную экосистему. Специальный родентицид будет применен для уничтожения инвазивных мышей, но не вредит морским птицам и другим беспозвоночным.

Ученые надеются, что успешное искоренение мышей на острове Марион поможет восстановить равновесие в экосистеме и обеспечит спасение ценных видов морских птиц, среди которых странствующие альбатросы. Проект "Mouse-Free Marion" является шагом к восстановлению и естественному развитию этого поразительного места природы, где охранники надеются перекрутить часы назад и восстановить некогда устойчивую экосистему.

Напомним специалисты из бельгийской некоммерческой организации, занимающейся обучением животных спасению жизней, будут приобщать к поиску пострадавших крыс. Они снабдили грызунов миниатюрными жилетами со звуковым сигналом и крошечными видеокамерами и учат их искать людей под завалами.

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