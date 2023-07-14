На острове Пасхи обнаружили дощечку, покрытую невидимым текстом

Группа международных исследователей обнаружила загадочные незаметные символы на артефакте, найденном на острове Пасхи. Это открытие стало возможным благодаря использованию компьютерного сканирования.

Об этом пишет Nauka v Polshe.

Первое сканирование было проведено над уникальной памятной доской, которая была доставлена с острова Пасхи и находится в коллекции Берлинского этнографического музея.

В ходе исследования была создана трехмерная модель артефакта, которая уже сама по себе была довольно таинственной.

Длина доски составляет примерно 1 метр, она изготовлена из дерева и имеет форму, похожую на австралийский бумеранг.

Никто не догадывался о наличии символов на поверхности артефакта до проведения компьютерного сканирования и создания трехмерной модели. Они не были видны невооруженным глазом.

Расшифрование этого текста (если вообще можно назвать его текстом) невозможно.

Исследователи лишь предполагают, что артефакт может быть ронгоронго – общее название для деревянных дощечек с письменами коренных жителей острова Пасхи. До настоящего времени сохранилось только 23 таких артефакта.

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Помимо всех затруднений, связанных с расшифровкой, усложняет задачу тот факт, что поверхность этого артефакта сильно повреждена. Сохранилось менее 10% всех символов из-за его длительного пребывания в пещере, где портилась дощечка. Кроме того, разрушению способствовали разные насекомые и другие организмы.

Учитывая плохое состояние артефакта, исследователи с большой осторожностью произвели его сканирование, а затем создали трехмерную модель. В ходе дальнейшего исследования они оперировали исключительно полученной трехмерной моделью.

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