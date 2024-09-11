На Покровском направлении арта 47 ОМБр накрыла аэробомберов оккупационной армии (видео)

На Покровском направлении фронта бойцы 47 отдельной механизированной бригады обезвредили дроноводов россиской армии. Вместе с ними было обезврежено помещение, в котором оккупанты складывали боеприпасы.

Как сообщили в Telegram-канале 47 отдельной механизированной бригады, артиллерия накрыла и два автомобиля, по которым передвигались вражеские солдаты.

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Видео БуАР 47 ОМБр, как это было:

"Покровское направление. Артиллеристы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российских операторов дронов. Также защитники обнаружили помещение с составом боеприпасов и двумя автомобилями, на которых и приехали те россияне. Второй снаряд — тоже в цель", – прокомментировали в 47 ОМБ.

Потери россиян на фронте. Источник: t.me/brygada47 Потери россиян на фронте. Источник: t.me/brygada47

Потери россиян на фронте. Источник: t.me/brygada47 Потери россиян на фронте. Источник: t.me/brygada47

Напомним, на днях бойцы из Rarog возле Часового Яра уничтожили "Солнцепек" врага прямо в момент пусков.

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