На Покровском направлении арта 47 ОМБр накрыла аэробомберов оккупационной армии (видео)
На Покровском направлении фронта бойцы 47 отдельной механизированной бригады обезвредили дроноводов россиской армии. Вместе с ними было обезврежено помещение, в котором оккупанты складывали боеприпасы.
Как сообщили в Telegram-канале 47 отдельной механизированной бригады, артиллерия накрыла и два автомобиля, по которым передвигались вражеские солдаты.
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Видео БуАР 47 ОМБр, как это было:
"Покровское направление. Артиллеристы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российских операторов дронов. Также защитники обнаружили помещение с составом боеприпасов и двумя автомобилями, на которых и приехали те россияне. Второй снаряд — тоже в цель", – прокомментировали в 47 ОМБ.
Напомним, на днях бойцы из Rarog возле Часового Яра уничтожили "Солнцепек" врага прямо в момент пусков.
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