"На полчаса позже не могли взорвать?": Две туристки из Краснодара пожаловались, что не смогли доехать в Крым из-за взрывов (видео)

Две россиянки пожаловались, что не попали на отдых в Крым

В социальных сетях возник скандал из-за распространения видеозаписи двух человек, почти ставших свидетелями взрыва на Крымском мосту 17 июля.

Молодые девушки, сняв видео, шутливо обратились к организаторам теракта и пожаловались, что взрыв произошел рано.

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Одна из подруг, обращаясь к камере, сказала: "Мост взорвали прямо перед нами".

Другая подруга подчеркнула: "Не могли взорваться часом позже?"

На другом видео, снятом зеркально, одна из девушек сказала: "Не могли взорваться на полчаса позже?".

Из-за взрыва на мосту туристки, которые планировали отдыхать на море, остались на берегу Тамани.

Позже одна из них записала извинения в соцсетях. Говорят, смеяться не хотели, не знали о последствиях, и вообще нехорошо получилось.

"Мы офигели, и это страшная ситуация. Мы очень сильно, как бы там переживаем и извиняемся", – говорит девушка.

Личности девушек уже были установлены в Интернете, а страницы в социальных сетях заполнили гневные комментарии от пользователей, и поэтому они поспешили скрыть свои аккаунты.

По данным Mash, одна из девушек является жительницей Краснодара и "работает гадалкой". Вторая девушка является жительницей Таганрога и безработной. В то же время представители Mash отмечают, что полиция Краснодара сообщила им, что действия девушек не имеют ничего противозаконного.

Напомним, впервые Крымский мост был атакован в октябре 2022 года. Тогда на железнодорожной ветке моста возник сильный пожар.

Повторная атака на мост произошла 17 июля. Поврежден дорожный холст. СМИ предполагают, что за атакой стоят Военно-Морские Силы ВСУ и СБУ.

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