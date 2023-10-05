На Прикарпатье медведь выбежал из леса и атаковал коня (фото)

В Ивано-Франковской области в урочище Плоска бурый медведь напал на коня. Это произошло на территории Солотвинской общины.

Как сообщает Украинское общество охотников и рыболовов, этот инцидент произошел в конце сентября. Владелица лошади заметила, что животное удалось спасти, однако медведь нанес лошади значительные глубокие раны.

Председатель Ивано-Франковской организации УООР Михаил Лущак предположил, что это был медведь-хитун, который мог быть разъяренным из-за плохого самочувствия.

"У него или не хватает витаминов в организме или, что более вероятно, он был ранен браконьерами. В таком состоянии животное становится разъяренным и теряет контроль", — добавил Лущак.

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Специалист говорит, что в последнее время во Франковщине участились нападения медведей. Иногда их жертвами становились люди. На людей медведи нападали на Рожнятовщине, Косовщине и Надворнянщине.

Также медведи атаковали домашних животных.

В Украинском обществе охотников и рыбаков предостерегли всех, кто живет на окраинах лесов или путешествует по Карпатам: "Стоит помнить, что здесь живет самый большой хищник Европы – бурый медведь и встреча с ним может быть очень опасной".

Напомним, на Аляске бурый медведь атаковал снимавших его на видео туристов.

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