На россии боевая пенсионерка сбежала из дома на фронт кухаркой: на вокзале ее остановил лед

Пенсионерка из Зеленограда на россии наслушалась кремлевской пропаганды и решила уехать на фронт. Там 85-летняя женщина планировала варить супы оккупантам.

Впрочем, планам фанатки Соловьева помешала гололедица у вокзала. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что изначально полномасштабное вторжение пенсионерка внимательно следила за ходом войны и смотрела российское телевидение. До выхода на пенсию россиянка работала поварихой, потому решила, что сможет быть полезной на фронте.

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Она тайком от семьи решила уехать на Донбасс, о чем сообщила в записке. Родственникам россиянка сказала, что идет в магазин, а сама отправилась на вокзал.

Впрочем, боевую пенсионерку остановили гололед у вокзала и халатность коммунальщиков. Женщина поскользнулась, упала и разбила голову. Сейчас россиянка находится под наблюдением врачей.

Ранее, пропагандисты RT оконфузились, выпустив отвратительное рождественское видео о замерзающей и голодающей из-за российских санкций европейской семье.

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