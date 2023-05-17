На россии самолет упал прямо во двор жилого дома: есть пострадавшие (видео)

На россии, в республике Коми, самолет упал во двор частного дома. По предварительным данным, на борту легкомоторного самолета Piper-PA28 находились два члена экипажа.

Самолет задел линию ЛЭП и упал на дом. Об этом сообщили в РосСМИ.

Отмечается, что пилот планировал совершить облет лесов в Усть-Куломе.

"Уже во время взлета все пошло не так: самолет задел линию ЛЭП и упал на территорию частного дома", – говорится в сообщении.

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Российские журналисты добавляют, что после падения борт вспыхнул, но его удалось быстро потушить. Впрочем, самолет не подлежит восстановлению.

Согласно одним источникам, только пилот получил ранения. В то же время, другие сообщают, что травмировался также пассажир.

"По данным Ространснадзора, в 2022 году российские авиакомпании совершили более двух тысяч рейсов с просроченными запчастями. Это означает, что самолетопад в россии скоро станет рутиной", – добавляют в источниках.

Напомним, ранее в Калужской области, в 100 километрах от москвы, упал и взорвался беспилотник.

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