В Калужской области, в 100 километрах от москвы, упал и взорвался беспилотник (фото, видео)

В воздухе над российским городом Калуга произошло падение и взрыв еще одного беспилотника. Местные жители приступили к поискам обломков. Эту информацию сообщают российские Telegram-каналы в среду, 17 мая. По источнику остатки дрона были найдены у трассы А108 "Московское большое кольцо", и на место прибыли неотложные службы.

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"Беспилотник самолетного типа упал в лесу, вероятно, вечером предыдущего дня в районе села Тарутино. У дороги найдены лишь фрагменты обломков и повреждены ветки деревьев", – говорится в сообщении. Стоит отметить, что этот поселок находится всего в 100 километрах от Москвы.

Поскольку авария произошла ночью 16 мая, поиски других частей беспилотника были перенесены к утру. По данным российских источников, в результате инцидента никто не пострадал. По предварительной версии его сбили с помощью системы противовоздушной обороны.

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Извещается, что громкий грохот слышали жители разных городов Калужской области и было несколько взрывов.

Мы были на пикнике с семьей в лесу, около семи часов увидели большой беспилотник в воздухе, его сбили, он не горел. Было два взрыва, очень громкие, услышали почти оглушительно. Он летел очень быстро, а обломки рассыпались у дороги у леса. Мы с семьей сбежали сразу после этого", – рассказали очевидцы.

Какой тип беспилотника это был и кому он принадлежал, остается неизвестным. Местные органы власти не комментировали этот инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 13 мая россияне заявили об обстреле Луганска. "Прилет" пришелся о зданиях, где россияне размещали своих боевиков.

А 12 мая взрывы прогремели в Луганске на расстоянии более 100 километров от линии фронта. Отмечалось, что взрыв произошел на заводе "Полипак" и у нефтебазы в Луганске.

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