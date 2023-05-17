У Калузькій області, за 100 кілометрів від москви, впав і вибухнув безпілотник (фото, відео)

У повітрі над російським містом Калуга стались падіння та вибух ще одного безпілотника. Місцеві мешканці розпочали пошуки уламків. Цю інформацію повідомляють російські Telegram-канали у середу, 17 травня. За джерелом, залишки дрона були знайдені біля траси А108 "Московське велике кільце", і на місце прибули невідкладні служби.

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"Безпілотник літакового типу впав у лісі, ймовірно, ввечері попереднього дня в районі села Тарутине. Біля дороги знайдено лише фрагменти уламків та пошкоджені гілки дерев", – йдеться у повідомленні. Варто відзначити, що це селище знаходиться всього за 100 кілометрів від Москви.

Оскільки аварія сталася вночі 16 травня, пошуки інших частин безпілотника були перенесені на ранок. За даними російських джерел, в результаті інциденту ніхто не постраждав. За попередньою версією, його збили за допомогою системи протиповітряної оборони.

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Звіщається, що сильний гуркіт чули жителі різних міст Калузької області, і було кілька вибухів.

"Ми були на пікніку з родиною в лісі, близько сьомої години побачили великий безпілотник у повітрі, його збили, він не горів. Було два вибухи, дуже гучні, почули майже оглушливо. Він летів дуже швидко, а уламки розсипалися біля дороги біля лісу. Ми з родиною втекли відразу після цього", – розповіли очевидці.

Який саме тип безпілотника це був і кому він належав, залишається невідомим. Місцеві владні органи не коментували цей інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 13 травня росіяни заявили про обстріл Луганська. "Приліт" прийшовся про будівлі, де росіяни розміщали своїх бойовиків.

А 12 травня вибухи пролунали у Луганську на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту. Зазначалося, що вибух стався на заводі "Поліпак" та біля нафтобази в Луганську.

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