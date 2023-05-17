На росії літак впав прямо на подвір'я житлового будинку: є постраждалі (відео)

На росії, у республіці Комі, літак впав на подвір'я приватного будинку. За попередніми даними, на борту легкомоторного літака Piper-PA28 перебували двоє членів екіпажу.

Літак зачепив лінію ЛЕП та впав на будинок. Про це повідомили у росЗМІ.

Зазначається, що пілот планував зробити обліт лісів в Усть-Куломі.

"Вже під час зльоту все пішло не так: літак зачепив лінію ЛЕП і впав на територію приватного будинку", – йдеться у повідомленні.

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Російські журналісти додають, що після падіння борт спалахнув, але його вдалося швидко загасити. Втім, літак не підлягає відновленню.

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Згідно з одними джерелами лише пілот отримав поранення. Водночас інші повідомляють, що травмувався також пасажир.

"За даними Ространснагляду, у 2022 році російські авіакомпанії здійснили понад дві тисячі рейсів із простроченими запчастинами. Це означає, що літакопад у росії скоро стане рутиною", – додають у джерелах.

Нагадаємо, раніше У Калузькій області, за 100 кілометрів від москви, впав і вибухнув безпілотник.

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