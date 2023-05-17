На следующей неделе Землю накроет одна из самых мощных магнитных бурь за месяц: названы даты

Магнитные бури в мае 2023 - когда будут метеоудары в мае и как улучшить самочувствие

Вторая половина мая кажется не очень спокойной. Ведь уже 23 числа начнется четырехдневная магнитная буря, мощность которой составит 4-5 баллов.

Как сообщает Meteoagent, самым острым днем этого метеоудара будет 24 мая. В этот день мощность бури будет самой высокой за весь месяц.

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В период вспышек на Солнце, которые влияют на атмосферу Земли, люди в большинстве своем жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли и мигрени, повышение/снижение давления, боли и мышцы и суставы и т.д.

С 18 по 22 мая магнитные бури будут слабыми – их мощность составит 2 балла.

Уже с 23 числа начнется обострение, которое продлится до 26 мая. Однако расслабляться не следует, поскольку 28 мая ожидается метеоудар в 4 балла. Остальные дни будут спокойными.

Магнитные бури в мае 2023 года - Землю накроет четырехдневная магнитная буря

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Как улучшить здоровье во время магнитных бурь

Важно соблюдать несколько простых советов по улучшению состояния здоровья:

1. Выбирайте свежие сезонные фрукты и овощи, которые помогут организму напитаться витаминами, полезными кислотами и микроэлементами.

2. Чистая вода. Не забывайте, что вашему организму нужно достаточно простой воды.

3. Вместо кофе выбирайте травяной чай, зеленое время или какао, которое лучше пить перед сном.

4. Выбирайте здоровое и сбалансированное питание. Блюда должны содержать достаточное количество белка, углеводов, жиров. Откажитесь от жареной, жирной пищи, а также фаст-фуда.

5. Скажите "Нет!" алкогольным напиткам, папиросам и кальяну.

6. Прогулки на свежем воздухе помогут лучше себя чувствовать. Не забывайте проветривать дом.

7. Контрастный душ поможет иметь крепкий сон. Важно достаточно отдыхать.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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