На Украину надвигаются морозы до -15: когда ждать похолодания

До конца этой недели в Украину вернется похолодание, но продлится оно недолго. "Уже с 7 января в Украину начнет заходить арктический холод. Самые низкие температуры ожидаются в Сумской и Черниговской областях", - отметила синоптик.

Однако, по ее прогнозу, уже с 11 января температура снова станет постепенно повышаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко, опубликованный в Facebook.

Прогноз на ближайшие дни

5 и 6 января в Украине еще сохранится относительно теплая погода. Но 7-8 января ожидается очередное понижение температуры.

"Такие похолодания могут повторяться, но они будут непродолжительными. Как только успеем ощутить мороз, оттепель уже поспешит его изменить", - объяснила Диденко в предварительном прогнозе.

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В январе 2024 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 0…-4 °С мороза, а в Закарпатье, Крыму, Одесской и Херсонской областях — в пределах 0…+2 °С тепла. Это на 1,5-2 °С выше климатической нормы. С 18 января в Украину придет морозная погода с температурой до минус 15.

Напомним, синоптикиня назвала дату возвращения настоящей зимней погоды в Украину.

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