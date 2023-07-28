На видео попал момент 'прилета' ракеты по Таганрогу

Днем 28 июня в Таганроге в Ростовской области произошел взрыв. российское Минобороны заявило, что по городу "прилетело" переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, девять человек, пострадавших при взрыве, были доставлены в медучреждения. Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести.

Читайте также: Момент падения вертолета Ми-8 на россии попал на видео

В результате взрыва повреждения получили жилой многоквартирный дом, здание музея, гаражи и хозяйственные здания.

Тем временем российские паблики опубликовали видео "прилета" ракеты по городу:

Мэр города Андрей Фатеев заявил, что в Таганроге после падения ракеты был введен режим ЧС.

Напомним, 17 июля в Ейске на россии на глазах отдыхающих упал в воду самолет Су-25, пилот катапультировался, однако не выжил.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!