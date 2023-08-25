На видео впервые попал паук, атаковавший землеройку и съевший ее

На видео впервые попал паук Steatoda nobilis, который атаковал землеройку и съел ее. При этом размеры паука значительно меньше жертвы, которую он атаковал.

Как сообщает Science Alert, выяснилось, что паук-вдова размером всего 1,5 см способен охотиться на позвоночных, среди которых ящерицы, летучие мыши, а теперь еще и землеройки.

Так, в южной Англии на видео попал момент, как Steatoda nobilis атаковал землеройку (Sorex minutus), имеющую примерно 10 см в длину, и начал заматывать ее паутиной. При этом жертва паука казалась гигантом по сравнению с хищником.

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"Хотя позвоночные животные часто есть в меню больших пауков, включая членов семейства тарантуловых, они представляют другую проблему для маленьких пауков, таких как благородная ложная вдова, которая не может "ссориться" с рептилиями или млекопитающими как тарантул.

Как и настоящие пауки-вдовы (включая печально известную черную вдову и красноостанавливающих пауков), благородная фальшивая вдова справляется с большой добычей с помощью сильнодействующего яда и крепкого шелка", – говорится в сообщении.

Зоолог из Университета Голуэй Дон Стерджес заметил, что землеройка все еще была жива, когда паук заматывал ее. Это могло означать, что паук впрыснул в добычу мощный нейротоксический яд, вызвавший быстрый нервно-мышечный паралич.

Затем паук поднял землеройку с помощью паутины примерно на 25 сантиметров, обмотав ее. Отмечается, что он питался жертвой в течение трех суток. Остатки жертвы – кожу и скелет – он выбросил из паутины.

Ученые говорят, что пауку удалось схватить землеройку, когда она заползла на куст глицинии у окна спальни. Там он "увлек ее шелком", парализовал ядом, а затем поднял на стропила.

Ранее учёные показали, как паразит вырывался из тела паука.

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