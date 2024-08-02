На выходных Землю накроет мощная двухдневная магнитная буря: как подготовиться
В пятницу, 2 августа, на Земле продолжается магнитная буря силой в четыре балла. Этот геомагнитный шторм относится к оранжевому уровню опасности.
Однако уже к выходным, 3-4 августа, по Земле ударит мощная двухдневная магнитная буря. Согласно предварительному прогнозу центра Meteoagent, сила геомагнитного шторма достигнет шести баллов из девяти возможных.
Магнитные бури – это колебания геомагнитного поля Земли, которые могут оказывать влияние на людей. Эти колебания могут быть слабыми, умеренными или сильными. Во время штормов могут появиться следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- слабость;
- усталость.
Также распространенными симптомами являются повышенное давление, нарушение сна, изменение настроения и обострение хронических заболеваний. Наиболее чувствительны к магнитным бурам люди с метеозависимостью, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и дети.
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Что пить когда магнитные бури:
Пейте много чистой воды, чтобы сохранить водный баланс в организме.
Зеленый чай содержит антиоксиданты, помогающие нейтрализовать свободные радикалы, образующиеся во время магнитных бурь.
Ромашковый чай оказывает успокаивающий эффект и помогает снять стресс.
Чай из шиповника богат витамином С, который укрепляет иммунитет.
Морс из клюквы или брусники помогает при головной боли и головокружении.
Другие рекомендации:
- Избегайте употребления алкоголя, кофеина и жирной пищи.
- Принимайте контрастный душ.
- Делайте зарядку.
- Играйте на свежем воздухе.
- Высыпайтесь.
- Принимайте успокаивающие ванны.
- Обратитесь к врачу, если у вас есть хронические заболевания.
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