На выходных Землю накроет мощная двухдневная магнитная буря: как подготовиться

В пятницу, 2 августа, на Земле продолжается магнитная буря силой в четыре балла. Этот геомагнитный шторм относится к оранжевому уровню опасности.

Однако уже к выходным, 3-4 августа, по Земле ударит мощная двухдневная магнитная буря. Согласно предварительному прогнозу центра Meteoagent, сила геомагнитного шторма достигнет шести баллов из девяти возможных.

Есть ли магнитные бури сегодня. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Есть ли магнитные бури сегодня. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнитные бури – это колебания геомагнитного поля Земли, которые могут оказывать влияние на людей. Эти колебания могут быть слабыми, умеренными или сильными. Во время штормов могут появиться следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

слабость;

усталость.

Также распространенными симптомами являются повышенное давление, нарушение сна, изменение настроения и обострение хронических заболеваний. Наиболее чувствительны к магнитным бурам люди с метеозависимостью, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и дети.

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Что пить когда магнитные бури:

Пейте много чистой воды, чтобы сохранить водный баланс в организме.

Зеленый чай содержит антиоксиданты, помогающие нейтрализовать свободные радикалы, образующиеся во время магнитных бурь.

Ромашковый чай оказывает успокаивающий эффект и помогает снять стресс.

Чай из шиповника богат витамином С, который укрепляет иммунитет.

Морс из клюквы или брусники помогает при головной боли и головокружении.

Другие рекомендации:

Избегайте употребления алкоголя, кофеина и жирной пищи.

Принимайте контрастный душ.

Делайте зарядку.

Играйте на свежем воздухе.

Высыпайтесь.

Принимайте успокаивающие ванны.

Обратитесь к врачу, если у вас есть хронические заболевания.

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