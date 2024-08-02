На вихідних Землю накриє потужна дводенна магнітна буря: як підготуватися
У п'ятницю, 2 серпня, на Землі триває магнітна буря силою чотири бали. Цей геомагнітний шторм належить до помаранчевого рівня небезпеки.
Однак вже на вихідних, 3-4 серпня, по Землі вдарить потужна дводенна магнітна буря. Згідно з попереднім прогнозом центру Meteoagent, сила геомагнітного шторму сягне шести балів з дев'яти можливих.
Магнітні бурі – це коливання геомагнітного поля Землі, які можуть впливати на людей. Ці коливання можуть бути слабкими, помірними або сильними. Під час штормів можуть з'явитися такі симптоми:
- головний біль;
- запаморочення;
- нудота;
- слабкість;
- втома.
Також розповсюдженими симптомами є підвищений тиск, порушення сну, зміна настрою та загострення хронічних захворювань. Найбільш чутливі до магнітних бур люди з метеозалежністю, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями, вагітні жінки та діти.
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Що пити коли магнітні бурі:
Пийте багато чистої води, щоб зберегти водний баланс в організмі.
Зелений чай містить антиоксиданти, які допомагають нейтралізувати вільні радикали, що утворюються під час магнітних бур.
Ромашковий чай має заспокійливий ефект і допомагає зняти стрес.
Чай з шипшини багатий на вітамін С, який зміцнює імунітет.
Морс з журавлини або брусниці допомагає при головному болю і запамороченні.
Інші рекомендації:
- Уникайте вживання алкоголю, кофеїну та жирної їжі.
- Приймайте контрастний душ.
- Робіть зарядку.
- Гуляйте на свіжому повітрі.
- Висипайтеся.
- Приймайте заспокійливі ванни.
- Зверніться до лікаря, якщо у вас є хронічні захворювання.
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