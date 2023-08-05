На Земле продолжается одна из самых мощных за весь август магнитная буря: как улучшить самочувствие

Магнитные бури 2023 - Магнитные бури в августе 2023 - график магнитных бурь на август и советы для здоровья во время метеоударов

Уже второй день на людей оказывает влияние мощная магнитная буря, которая началась 4 августа. В настоящее время могут возникать головные боли, повышение/снижение давления, общее ухудшение самочувствия.

Согласно данным портала Meteoagent, метеоситуация начнет меняться уже 6 августа. Сейчас мощность бури составляет 5 баллов из 10, что является самым высоким показателем за этот месяц.

Магнитная буря 2023 - магнитные бури в августе 2023

Календарь магнитных бурь на август 2023 года:

слабые магнитные бури – 7-11 августа.

магнитные бури средней мощности – 6 августа, 25 августа.

магнитные бури сильной мощности – 4-5 августа, 12-13 августа, 27-28 августа.

Как улучшить самочувствие во время метеоударов

В период возмущений атмосферы Земли из-за вспышек на Солнце люди в большинстве своем жалуются на головные боли, раздражительность, перепад настроения, повышение/понижение давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном/постоянная сонливость и обострение хронических болезней.

Соблюдать несколько простых правил, чтобы чувствовать себя лучше при любых условиях:

1. Надо пить достаточно чистую воду, зеленый или травяной чай. А от кофе, алкогольных напитков и энергетиков следует отказаться вообще.

2. Питание должно быть сбалансированным. Потребляйте достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Летом не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах.

3. Больше гуляйте на свежем воздухе, устраивайте легкие пробежки и добавьте легкие физические нагрузки в жизнь. Помните, что эксперты не рекомендуют проводить много времени под прямыми солнечными лучами.

4. Урегулируйте режим сна и отдыха, избегайте стрессовых ситуаций.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!