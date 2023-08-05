На Землі триває одна з найпотужніших за весь серпень магнітна буря: як покращити самопочуття

Вже другий день на людей впливає потужна магнітна буря, яка розпочалася 4 серпня. У цей час можуть виникати головні болі, підвищення/зниження тиску, загальне погіршення самопочуття.

Згідно з даними порталу Meteoagent, метеоситуація почне змінюватися вже 6 серпня. Зараз потужність бурі становить 5 балів з 10, що є найвищим показником за цей місяць.

Календар магнітних бур на серпень 2023 року:

слабкі магнітні бурі – 7-11 серпня.

Відео дня

магнітні бурі середньої потужності – 6 серпня, 25 серпня.

магнітні бурі сильної потужності – 4-5 серпня, 12-13 серпня, 27-28 серпня.

Як покращити самопочуття під час метеоударів

В період збурень атмосфери Землі через спалахи на Сонці люди здебільшого скаржаться на головні болі, дратівливість, перепад настрою, підвищення/пониження тиску, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном/постійна сонливість та загострення хронічних хвороб.

Дотримуватися кількох простих правил, щоб почуватися краще за будь-яких умов:

1. Треба пити достатньо чистої води, зеленого або трав'яного чаю. А від кави, алкогольних напоїв та енергетиків варто відмовитися взагалі.

2. Харчування має бути збалансованим. Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Влітку не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.

3. Більше гуляйте на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень у життя. Пам'ятайте, що експерти не рекомендують проводити багато часу під прямим сонячними променями.

4. Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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