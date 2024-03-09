На Землю вскоре упадет огромная куча мусора из МКС, летевшая три года

11 марта 2021 года с Международной космической станции был выброшен в открытый космос большой контейнер со старыми аккумуляторами, общей массой почти три тонны. Этот огромный предмет сейчас имеет шанс добраться до поверхности Земли.

За день до ожидаемого прибытия немецкое Федеральное агентство гражданской защиты выдало официальное предупреждение. Об этом сообщает Space.com.

"Ожидается, что с полудня 8 марта до полудня 9 марта большой космический объект снова войдет в атмосферу Земли и, возможно, разобьется на фрагмент. Этот объект – аккумуляторные батареи с Международной космической станции (МКС). Возможны световые явления или звуковой удар", – говорится в предупреждении.

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В сообщении агентства указано, что риск падения фрагментов на территорию Германии очень мал. Астроном Джонатан Макдавелл из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики уточнил в X, что ожидается, что контейнер вернется на Землю к 10:30 утра 9 марта по киевскому времени.

Следует упомянуть, что этот большой контейнер с отработанными аккумуляторами был отсоединен от Международной космической станции в марте 2021 года, и в тот момент он стал крупнейшим объектом, когда-либо выброшенным в космическое пространство с МКС.

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