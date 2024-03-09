На Землю незабаром впаде величезна купа сміття з МКС, що летіла три роки

11 березня 2021 року, з Міжнародної космічної станції було викинуто у відкритий космос великий контейнер зі старими акумуляторами, загальною масою майже три тонни. Цей величезний предмет зараз має шанс дістатися поверхні Землі.

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За день до очікуваного прибуття, німецьке Федеральне агентство цивільного захисту видало офіційне попередження. Про це повідомляє Space.com.

"Очікується, що з полудня 8 березня до полудня 9 березня великий космічний об'єкт знову увійде в атмосферу Землі та, можливо, розіб'ється на фрагмент. Цей об'єкт — акумуляторні батареї з Міжнародної космічної станції (МКС). Можливі світлові явища або звуковий удар", – йдеться в тексті попередження.

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У повідомленні агентства зазначено, що ризик падіння фрагментів на територію Німеччини є дуже малим. Астроном Джонатан Макдавелл з Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики уточнив в X, що очікується, що контейнер повернеться на Землю до 10:30 ранку 9 березня за київським часом.

Варто згадати, що цей великий контейнер з відпрацьованими акумуляторами був від’єднаний від Міжнародної космічної станції у березні 2021 року, і на той момент він став найбільшим об’єктом, який коли-небудь був викинутий у космічний простір з МКС.

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