"Над всей нашей страной взойдет солнце": Зеленский в Киево-Печерской Лавре поздравил украинцев с Пасхой (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал украинцев-христиан восточного обряда с Пасхой. Он записал обращение к народу на территории Киево-Печерской Лавры, вышедшей из подчинения Московского патриархата. Зеленский отметил, что украинцы сражаются против темных сил.

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"Мы отмечаем сегодня праздник Воскресения Господня. Его главным символом является победа: победа добра, победа правды, победа жизни. С непоколебимой верой в необратимость этих побед мы встречаем Пасху", – сказал он в своем видеообращении.

Зеленский напомнил, что в прошлом году украинцы молились, чтобы Украина выстояла, а сегодня – чтобы Украина победила.

"Это наш рассвет. Возрождение. Это рассвет независимой Украины. Мы отмечаем сегодня праздник Воскресения Господня. Его главным символом является победа. Победа добра, правды, жизни. С непоколебимой верой в необратимость этих побед мы встречаем Пасху", – сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать, если переел на Пасху.

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