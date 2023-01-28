Надел каблуки, чтобы казаться выше: появилось фото путина на встрече со студентами

На днях российский диктатор владимир путин провел встречу со студентами московского государственного университета имени Ломоносова. Официальные росСМИ сообщили, что он осмотрел новый корпус и ознакомился с планами развития научного кластера на Воробьевых горах.

Издание Sky News обратило внимание, что во время фотосессии российский диктатор был обут в ботинки с массивным каблуком, чтобы казаться более высоким (рост путина составляет 170 см).

Читайте также: Украинский пародист высмеял путина, который провел встречу с подставными матерями русских солдат (видео)

"российский президент — это человек, который, как известно, сильно заботится о своем общественном имидже. От игры в хоккей и позирования за рулем военной техники до катания на лошадях и рыбалки с обнаженной грудью, владимир путин упорно работал, чтобы воспитать в себе восприятие себя как жесткого лидера. И в стране, в которой мужество, очевидно, очень ценная черта, последние фотографии президента, пожалуй, должны были бы удивить", – отмечает СМИ.

Читайте также: Еготамнет: фото путина из Парижа насмешили сеть

Журналисты предположили, что пути "стремился избежать выделения своей фигуры в 170 см по сравнению с молодыми мужчинами и женщинами, возле которых он стоял".

Пользователи соцсетей также подметили, что для совместного фото студенты у Путина разместили так, чтобы ниже ростом находились рядом возле него, а высшие - по краям. Таким образом он тоже кажется выше, чем есть.

Напомним, на Хэллоуин в Киеве в столичном павильоне ВДНХ установили инсталляцию с чучелом путина в виде монстра – его поместили в клетку, предварительно связав ноги.

Также путина высмеяли в Чехии, где его портрет в черном мешке разместили на баннере здания чешского МВД.

Ранее украинцы поиздевались над путиным, когда поздравили с 70-летием, пожелав ему смерти.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!