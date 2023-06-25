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Война в Украине

Наев рассказал, стоит ли Киеву бояться наступления вагнеровцев из Беларуси

Былим Елена

Наев рассказал, стоит ли Киеву бояться наступления вагнеровцев из Беларуси

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев прокомментировал заявление британского генерала Ричарда Даннатта, что вагнеровцы могут совершить поход на Киев с территории Беларуси. Он считает, что таким образом они подпишут смертный приговор.

Как сообщает Military Media Center, Наев заявил, что ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой.

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"Наши войска продолжают наращивать оборонные средства. В усиленном режиме работают все службы от разведки до инженерных войск. Пока не наблюдается ни наращивание техники, ни живой силы противника. Граница государства под надежной защитой в режиме 24/7", — заверил генерал-лейтенант.

По его словам, если россияне попытаются пересечь государственную границу с территории Беларуси, то для них это будет "ничто иное, как самоубийство".

"Наши воины готовы дать достойный ответ любому, кто решается пересечь государственный рубеж с оружием в руках", – добавил Наев.

Напомним, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня обвинил российскую регулярную армию в ракетном ударе по тыловым лагерям своих наемников. В Министерстве обороны России считают это заявление провокацией. Пригожин пообещал "наказать" тех, кто атаковал тыловые лагеря частной военной компании.

24 июня боевики Пригожина захватили админздания в Ростове и отправились в Воронеж. Пригожин пообещал, что вагнеровцы доберутся до Москвы и примут власть в свои руки.

российский президент в обращении к россиянам 24 июня заявил, что действия вагнеровцев направлены на раскол в обществе.

После неудачных попыток доехать до Москвы Пригожин заявил, что останавливает своих боевиков и выводит их в полевые лагеря, сам же главарь ЧИК "Вагнер" переезжает в Беларусь - об этом он договорился с Александром Лукашенко.

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