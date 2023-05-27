'Нафтогаз' предупредил украинцев о нововведениях в оплате за распределение газа: что нужно знать

В "Нефтегазе" предупредили украинцев об изменениях в платежках за газ. В частности, нововведения касаются оплаты за распределение газа.

После того, как местный облгаз перешел в управление компании НАК "Нефтегаз Украины", потребители должны по-новому платить за распределение газа. Об этом рассказали в департаменте коммуникаций ООО "Газораспределительные сети Украины".

Изменения касаются бытовых потребителей:

"Харьковгоргаз",

"Харьковгаз",

"Криворожгаз",

"Днепрогаз",

Кропивницкий филиал "Газсети".

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Квитанции за потребление и доставку газа поступают в одном конверте. Также оптимизирована процедура консультаций потребителей.

После смены оператора газораспределения гражданам при оплате за услугу нужно обратить внимание на расчетный счет.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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