Нагорный Карабах переходит под контроль вооруженных сил Азербайджана (видео)

Нагорный Карабах переходит под контроль Азербайджана. Власти непризнанного Нагорного Карабаха приняли предложение российских миротворцев о прекращении огня.

Эту информацию в комментарии Государственному информационному агентству "Азертадж" подтвердило министерство обороны Азербайджана.

В заявлении информационного центра непризнанной республики говорится: "в течение двух дней упорных боев подразделения Вооруженных Сил Арцаха героически оборонялись от противника, который превосходил в несколько раз в живой силе и военной технике, нанеся ему наибольшие потери. К сожалению, арцахская сторона также имеет потери и потери, а на некоторых участках противнику удалось прорваться к боевым позициям Сил обороны, взять под свой контроль ряд высот и стратегических узлов дорог".

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Боевые действия согласно договоренностям с российской стороной должны быть прекращены в 13:00 20 сентября.

Также в заявлении говорится о полном разоружении армии Карабаха и выводе тяжелой техники с территории непризнанной республики.

Переговоры с азербайджанской стороной по дальнейшей судьбе Нагорного Карабаха пройдут в городе Евлах 21 сентября.

Теперь расположенные в Карабахском районе формирования вооруженных сил Армении и незаконные вооруженные формирования складывают оружие. Они покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются, покидают территорию Азербайджана. Незаконные формирования расформируются. Параллельно сдаются все вооружения и тяжелая техника.

Реализация этих действий обеспечивается в координации с русскими "миротворцами".

Добавим, что в Карабахе с начала эскалации погибли 32 человека, более 200 ранены.

Напомним, в августе 2022 года в Нагорном Карабахе Азербайджан провел операцию "Возмездие" и взял под контроль ряд высот.

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