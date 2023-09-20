Нагірний Карабах переходить під контроль збройних сил Азербайджану (відео)

Нагорний Карабах переходить під контроль Азербайджану. Влада невизнаного Нагірного Карабаху прийняла пропозицію російських миротворців про припинення вогню.

Цю інформацію у коментарі державному інформаційному агенству "Азертадж" підтвердило міністерство оборони Азербайджану.

У заяві інформаційного центру невизнаної республіки йдеться: "протягом двох днів завзятих боїв підрозділи Збройних Сил Арцаха героїчно оборонялися від противника, який перевершував у кілька разів у живій силі та військовій техніці, завдавши йому найбільших втрат. На жаль, арцахська сторона також має втрати і поранених, а на деяких ділянках противнику вдалося прорватися до бойових позицій Сил оборони, взяти під свій контроль низку висот та стратегічних вузлів доріг".

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Бойові дії, згідно з домовленостями з російською стороною, мають бути припинені о 13:00 20 вересня.

Також у заяві йдеться про повне роззброєння армії Карабаха та виведення важкої техніки з території невизнаної республіки.

Переговори з азербайджанською стороною щодо подальшої долі Нагірного Карабаху пройдуть у місті Євлах 21 вересня.

Відтепер розташовані у Карабахському районі формування збройних сил Вірменії та незаконні збройні формування складають зброю. Вони залишають бойові позиції та військові пости та повністю роззброюються, залишають територію Азербайджану. Незаконні формування розформовуються. Паралельно здаються все озброєння та важка техніка.

Реалізація цих процесів забезпечується у координації з російськими "миротворцями".

Додамо, що у Карабаху з початку ескалації загинули 32 особи, понад 200 поранено.

Нагадаємо, у серпні 2022 року у Нагірному Карабаху Азербайджан провів операцію "Відплата" і взяв під контроль низку висот.

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