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Нагорный Карабах переходит под контроль вооруженных сил Азербайджана (видео)

Былим Елена

Нагорный Карабах переходит под контроль вооруженных сил Азербайджана (видео)

Нагорный Карабах переходит под контроль Азербайджана. Власти непризнанного Нагорного Карабаха приняли предложение российских миротворцев о прекращении огня.

Эту информацию в комментарии Государственному информационному агентству "Азертадж" подтвердило министерство обороны Азербайджана.

В заявлении информационного центра непризнанной республики говорится: "в течение двух дней упорных боев подразделения Вооруженных Сил Арцаха героически оборонялись от противника, который превосходил в несколько раз в живой силе и военной технике, нанеся ему наибольшие потери. К сожалению, арцахская сторона также имеет потери и потери, а на некоторых участках противнику удалось прорваться к боевым позициям Сил обороны, взять под свой контроль ряд высот и стратегических узлов дорог".

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Боевые действия согласно договоренностям с российской стороной должны быть прекращены в 13:00 20 сентября.

Также в заявлении говорится о полном разоружении армии Карабаха и выводе тяжелой техники с территории непризнанной республики.

Переговоры с азербайджанской стороной по дальнейшей судьбе Нагорного Карабаха пройдут в городе Евлах 21 сентября.

Теперь расположенные в Карабахском районе формирования вооруженных сил Армении и незаконные вооруженные формирования складывают оружие. Они покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются, покидают территорию Азербайджана. Незаконные формирования расформируются. Параллельно сдаются все вооружения и тяжелая техника.

Реализация этих действий обеспечивается в координации с русскими "миротворцами".

Добавим, что в Карабахе с начала эскалации погибли 32 человека, более 200 ранены.

Напомним, в августе 2022 года в Нагорном Карабахе Азербайджан провел операцию "Возмездие" и взял под контроль ряд высот.

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