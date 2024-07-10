Находился в критическом состоянии: в результате российской атаки по 'Охматдиту' 8 июля погиб мальчик

Число жертв в результате российской атаки на Киев 8 июля возросло. Погиб маленький мальчик, находившийся в больнице "Охматдит".

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По его словам, мальчик находился в критическом состоянии в отделении реанимации.

"К сожалению, есть первая детская жертва среди пациентов, которые находились в НДСЛ Охматдит во время террористической атаки 8 июля. Умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации Охматдит", – говорится в сообщении.

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Ляшко отметил, что после удара по больнице мальчика транспортировали в одно из медицинских учреждений Киева. К сожалению, он скончался.

"Приносим свои искренние соболезнования родным малыша. Никогда не простим российских террористов, которые убивают наших детей", – добавил он.

Напомним, ночью 8 июля 2024 г. враг атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования.

Утром в этот же день россияне выпустили по Украине 38 ракет разных типов. Однако из ракет попала в детскую больницу "Охматдит" в Киеве.

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