Наказание работников ТЦК и ВЛК за противоправную мобилизацию: ВР поддержала законопроект, детали

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №12442, предусматривающий введение уголовной ответственности для руководителей территориальных центров комплектования (ТЦК), а также председателей и членов военно-врачебных комиссий (ВЛК) за нарушение законов, касающихся обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, законопроект касается ответственности должностных лиц ТЦК и ВЛК, нарушающих требования законодательства в сфере мобилизации и оборонной деятельности. За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата.

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Документ предусматривает ответственность за нарушение порядка проведения медицинских осмотров, а именно военно-врачебных экспертиз, определяющих пригодность граждан к военной службе. Кроме того, законопроект устанавливает наказание за нарушение процедуры призыва или принятия на военную службу со стороны военнослужащих или других уполномоченных лиц.

Кроме того, расширяется перечень лиц, которые будут нести ответственность за незаконное обогащение. К нему прилагаются председатели, заместители, секретари и члены постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий, работающих на внештатной основе. Законодатели отмечают, что этот шаг направлен на повышение контроля над процессами мобилизации и борьбу с коррупционными проявлениями в соответствующих структурах.

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