Накопительная пенсия: Когда в Украине изменят систему начисления выплат пенсионерам

Правительство планирует запустить накопительную пенсионную систему с 2025 года. Эта инициатива является частью стратегии обновления пенсионной системы страны.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании Кабинета министров. Основной целью запуска накопительной пенсионной системы является обеспечение каждого украинского пенсионера солидарной пенсией не менее 30% его средней заработной платы в течение жизни.

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Вместе с этой накопительной составляющей, запуск которой планируется в 2025 году, эта цель должна стать реальностью и обеспечить пенсионеров не менее 50% от средней заработной платы в течение их пенсионного периода.

Премьер-министр также отметил, что с 1 марта 2024 года пенсии будут индексированы, и этот процесс будет сопровождаться введением бальной системы. Она направлена на уменьшение неравенства между вышедшими на пенсию пенсионерами ранее и теми, кто сделал это более недавно.

По этой системе будут рассчитываться ежемесячные взносы трудоустроенных граждан в Пенсионный фонд на основе соотношения их зарплаты к средней зарплате в стране. Каждому гражданину будут начислены баллы в зависимости от этого соотношения: например, если ваша зарплата равна среднему, вы получите 10 баллов, если она выше, например, 12 или больше, и меньше, если она ниже. Затем эти баллы будут ежегодно перечисляться и использоваться для определения размера пенсии в соответствии с актуальной средней зарплатой в стране.

Таким образом, система баллов защитит солидарную пенсионную систему от девальвации гривны и инфляции.

Премьер-министр Шмигаль отметил, что в 2024 году бюджет Пенсионного фонда составит 896 миллиардов гривен, что на 125 миллиардов гривен превышает показатель 2023 года. Эти средства будут направлены на выплаты пенсий, субсидий и социального страхования.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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