Налейте уксус в шампунь и забудьте о пятнах в ванной: полезный лайфхак

Сохранение чистоты ванной комнаты не обязательно связано с использованием дорогостоящих химических средств. Оказывается, что можно добиться впечатляющих результатов с помощью простого и доступного раствора. Опытные хозяйки уже доказали его эффективность, теперь мы поделимся этим приемом с вами.

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Рецепт эффективного средства для уборки сантехники

Вам понадобится пульверизатор и несколько обычных ингредиентов, которые, возможно, уже у вас дома. Прежде всего, вам понадобится уксус и шампунь или ополаскиватель. Важно выбрать шампунь с силиконами, которые придадут поверхности блеск. Подготовьте пустую емкость с пульверизатором, налейте уксус и добавьте 50 мл шампуня или ополаскивателя. Затем хорошо встряхните емкость, чтобы ингредиенты равномерно смешались.

Распылите подготовленный раствор на поверхности сантехники, особое внимание обращая на загрязнение и известковый налет. Оставьте раствор на поверхности в течение 20 минут. Затем возьмите влажную губку или тряпку и осторожно протрите поверхности сантехники. Вы быстро заметите, как легко отмывается грязь и налет, оставляя чистоту и блеск.

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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